Al via il quinto appuntamento dell’Università in Strada

Si svolgerà domani, 27 dicembre, il quinto degli appuntamenti previsti con l’Università in Strada, un ciclo di lezioni sulla disseminazione del sapere nell’Italia periferica e rurale. Domani l’Auditorium comunale di Oratino ospiterà la lezione che avrà come tema un argomento sicuramente impegnativo ma estremamente interessante: il bisogno del credere. Appuntamento dunque, per chiunque voglia approfondire l’interessante tematica, presso l’auditorium comunale di Oratino. Un appuntamento, quello in programma il 27 dicembre, organizzato dall’Associazione culturale Arturo Giovannitti.