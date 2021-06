Al via il primo torneo di scacchi Pgs Molise Cup

Si svolgerà domenica 13 Giugno 2021, a partire dalle ore 9.30, presso la struttura Xcalibur LASER Game Campobasso, in C.da Colle delle Api 108 a Campobasso, il primo Torneo di Scacchi PGS MOLISE CUP 2021 organizzato dal Comitato Regionale Molise delle PGS – Polisportive Giovanili Salesiane – Ente di Promozione sportivo del Coni. Una iniziativa che vedrà coinvolti diversi appassionati di questa disciplina sportiva sia della Provincia di Campobasso che della Provincia di Isernia, che si affronteranno in gare dirette nell’arco dell’intera giornata, nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Covid 19. Una disciplina, quella degli scacchi, su cui il Comitato Regionale Molise delle Polisportive Giovanili Salesiane, ha investito nel tempo, nella convinzione che possa essere uno sport trainante anche tra i più giovani, visto che da alcuni anni sono cresciute le manifestazioni sportive in questo settore. Alla manifestazione prenderanno parte anche giocatori del Circolo Scacchi Monforte di Campobasso. Un sentito ringraziamento, da parte degli organizzatori, alla ASD Laser Game di Campobasso che ospiterà l’evento, che ha mostrato grande sensibilità nel condividere questa iniziativa, sicuramente particolare nel suo genere. Le premiazioni dei vincitori delle varie categorie avverranno al termine della manifestazione a coronamento di una giornata di sport all’aperto, nell’ottica di una ripartenza sportiva che sembra intravedere la luce in fondo al tunnel; un segnale di speranza per i tanti giovani che da più di un anno hanno dovuto rinunciare alle varie attività sportive, a causa della pandemia.