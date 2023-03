Al via il Premio Anna Maria Ortese Edizione 2023

Decima Edizione per il Premio L’Iguana- Anna Maria Ortese – Castello di Prata Sannita che, nato dalla ideazione di Esther Basile, Maria Stella Rossi, Lucia Daga e Rosy Rubulotta nell’anno che celebrava i cento anni dalla nascita dell’ Ortese, si è affermato già dalla prima edizione come significativa occasione culturale di spicco nazionale. Il Premio coniuga attenzione sull’opera letteraria ortesiana, apprezzata e riconosciuta a livello europeo, e partecipazione di intellettuali e di artisti in un luogo di notevole valore storico- memoriale e di riconosciuta collocazione paesaggistica e ambientale, qual è il Castello di Prata Sannita. Da questo incontro ideale tra la narrativa dell’Ortese e la peculiarità del luogo si afferma di anno in anno un sempre maggiore approfondimento rivolto alle opere di Anna Maria Ortese, riproposto dall’atteso intervento di Elio Pecora e dalle letture affidate, nel corso della Premiazione, alle attrici del calibro di Anna Maria Ackerman e Milena Vukotic.

Anche questa Decima Edizione del Premio Nazionale vede la partecipazione dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con la collaborazione del Comune di Prata Sannita (Ce),di Associazioni regionali, nazionali, in gemellaggio con l’Istituto di Cultura armena di Istanbul e con il Consolato del Canada. Il Concorso, che intende anche veicolare valori culturali, impegno comunicativo, rispetto e considerazione per la memoria storica e narrativa, apre il suo orizzonte di interessi oltre che alla poesia edita e inedita e alla narrativa anche alla produzione fotografica, di cortometraggi e di musica, infatti sonosette le sezioni programmate: Narrativa, Saggistica, Poesia edita e inedita, Cortometraggio, Fotografia, Musica. Di spessore le giurie impegnate nella valutazione degli elaborati, particolarmente interessante il coinvolgimento di attori, musicisti, artisti che saranno protagonisti della Cerimonia di Premiazione prevista per il pomeriggio di sabato 1 Luglio 2023.

Immagine del Premio è l’opera realizzata da Simone Zaccarella, ispirata al Castello di Prata Sannita e alle sue atmosfere. Il Premio contempla l’Omaggio a Gerardo Marotta, fondatore dell’Istituto Italiano Studi Filosofici, mente speculativa di intellettuale definito “ impareggiabile” da Francesco Sabatini. I premi saranno, oltre alle pergamene, campane della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, opere in ceramica dello Studio Zaccarella, pregiati confetti della Dolceamaro Papa- Isernia. Il Premio Anna Maria Ortese- Castello di Prata Sannita si avvale anche dell’interessamento di giornali, riviste, tv e della presenza di rinomate case editrici.

Premio Anna Maria Ortese – L’Iguana

Decima Edizione 2023

Sezioni

Narrativa; Saggistica; Poesia edita e poesia inedita; Cortometraggio; Fotografia; Musica

Sotto l’Egida del Parlamento Europeo

La rete delle Istituzioni creata dalla Associazione Eleonora Pimentel di Napoli, presidente Esther Basile e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici conosciuto nel mondo, celebrano così l’importante scrittrice Anna Maria Ortese, per la realizzazione del Premio letterario giunto alla X Edizione nel Castello della famiglia Daga Scuncio, che custodisce e irradia storia e arte.

Il Premio coniuga Cultura, Memoria, Proposte contemporanee e per questo è stata realizzata quella sinergia necessaria fra ospiti italiani e stranieri nella convinzione che il Dialogo sia l’unica possibilità per una vera democrazia.

Per tale motivo è stato scelto iltitolo: L’Iguana.

L’iguana, in natura, è un essere dall’aspetto assai poco attraente.

Nelle pagine di Anna Maria Ortese, invece, essa diventa ibridazione mitica e assume l’aspetto, umano e zoomorfo assieme, della protagonista dell’omonimo romanzo.



L’iguana è figura densa di pietà e di emozioni, che cela, tra le sue grinze e le sue squame assunte a valore di rughe di donna partecipe e dolente, tutto il pudore di teneri sentimenti e tutta la consapevolezza penosa della sofferenza della vita.

Questa nuova figura mitica diventa emblema di tutte “le creature belle che pure ci sono, (ma che) noi conosciamo poco, troppo poco”.

Queste “creature”, dunque, al di là del loro aspetto esteriore, sono l’unica difesa dell’umano contro un mondo disattento e superficiale, che si rivela essere sempre più, come ci indica ancora l’Ortese, “una forza ignota, tremenda, brutale”.

Per tale motivo è stata assunta proprio l’ “iguana” come simbolo cui intestare il Premio Anna Maria Ortese.

Essa saprà accompagnarci nell’intento di contrastare l’agguato della nuova barbarie che mercifica la Parola, che la rende asservita all’amplificazione dei mass-media nell’assenza di un nuovo serio e libero statuto critico. Ci aiuterà, così, a vincere la disattenzione crescente per la riflessione del profondo, che tanto allontana dalla più autentica cifra dell’humanitas e dell’impegno civile.

Premio Nazionale ed Internazionale

L’Iguana- Anna Maria Ortese

Omaggio a Gerardo Marotta, Fondatore Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli

Comune di Prata Sannita (Caserta)

Egida Morale e Direzione Scientifica – Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

In gemellaggio con l’Istituto di Cultura Armena di Istanbul e il Consolato del Canada

Teatro San Carlo

Soprintendenza Archivistica per la Campania

Archivio di Stato di Napoli

Biblioteca Nazionale di Napoli

Fondazione Maria Zambrano, Malaga

Fondazione Puggelli, Catania



Premiazione 1° Luglio ore 17.00, Castello di Prata Sannita

Sezioni

Narrativa- Saggistica; Poesia edita e poesia inedita; Cortometraggio; Fotografia; Musica

Sezione 1

Poesia edita ed inedita

Presiede Elio Pecora, poeta

Componenti la Giuria: Lucia Stefanelli Cervelli, Bruno Galluccio, Rita Felerico, Esther Basile, Daniela Matronola, Wanda Marasco, Cinzia Dolci, Angela Schiavone.

Sezione 2

Saggistica (italiana ed estera)

Presiedono: Massimiliano Marotta, Presidente Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; Senatrice Vittoria Franco; Emerita Professoressa Margherita Pieracci Harwell, Università di Chicago

Componenti: Maria Antonietta Selvaggio, Grazia Pulvirenti, Renata Gambino, Pasquale Gallo, Daniela Mainenti, Luciana Petrocelli.

Sezione 3

Narrativa

Presiede M. Bhogos Zekiyan, Patriarca ad Istanbul.

Componenti: Rosy Rubulotta, Gioconda Marinelli, Esther Basile, Maria Ester Mastrogiovanni, Rosy Selo, Maria Stella Rossi.

Sezione 4

Fotografia

Presiedono Maria Rosaria Rubulotta- Luisa Festa.

Componenti: Vittorio Scuncio, Roberta Isidori, Angela Caruso, Grazia Morace, Carmela Maietta, Carla Castaldo.

Sezione 5

Composizione musicale

Presiede Nicola Rando

Componenti: Valerio Bruner (Cantautore e chitarra), Daniela Innamorati (Mezzosoprano), Paolo Cognetti(pianista e compositore) .

Sezione 6

Realizzazione di un corto-video

Presiede Alfredo Baldi, Presidente Cineteca di Roma.

Componenti: Rosy Rubulotta, Vittorio Scuncio, Grazia Morace, Carmela Maietta, Elio Scarciglia, Arturo Martorelli.

Premiazione: Castello di Prata Sannita della Famiglia Scuncio, a partire dalle ore 17.00 del 1° luglio 2023; si concluderà con un Concerto e con Letture teatrali.

Qualsiasi variazione di data sarà comunicata.

La domenica successiva al Premio la Commissione sarà ospitata nel Palazzo Del Prete in Venafro per un report e per proposte culturali.

Attrici e Musicisti presenti: Anna Maria Ackermann; Milena Vukotic; Nicola Rando; Daniela Innamorati; Valerio Bruner.

Le opere dovranno pervenire entro le ore 24 del 10 Maggio 2023

in numero di 6 copie per ogni Sezione

Indirizzo: Esther Basile

Via Camaldolilli, 24 – 80128 Napoli.

Per contatti: .ester.basile@libero.it cell.: 340.7286605

NB. La presenza dei vincitori è indispensabile, non si accettano deleghe.

Il numero delle presenze al Castello sarà contingentato per la necessità di contenimento posti come da misura anti-covid. Qualora ci fossero limitazioni severe la manifestazione si svolgerà online a giudizio insindacabile del comitato organizzatore.

I premiati saranno inseriti in un albo d’oro conservato presso l’Istituto Filosofico.

Il concorso si articola in sei Sezioni:

(Nella busta raccomandata inserire venti euro)

Silloge poetica edita a partire dal 1° gennaio 2022 in n. 6 copie, con allegato Curriculum Europeo. Poesie inedite in numero di 6 in 6 copie, con allegato Curriculum Europeo. Narrativa e saggistica in 6 copie – libro edito a partire dal 1° gennaio 2022 -, con allegato Curriculum Europeo. Fotografia: tema libero.

Ogni concorrente potrà partecipare inviando a propria cura un massimo di due fotografie (a colori o bianco e nero) formato 60X70 stampate su carta fotografica e copia Jpg, da far pervenire a Maria Rosaria Rubulotta con Curriculum Europeo.

e-mail: ni8855@yahoo.it

E) Composizione musicale sul tema: Il Mediterraneo senza frontiere.

Ogni concorrente potrà partecipare con 4 composizioni da inviare su supporto CD o DVD, Mp3, Mp4, via email, da far pervenire a Esther Basile -Via Camaldolilli, 24 – 80128 Napoli.

F) Realizzazione di un corto-video, sul tema: Mediterraneo.

Durata massima di 20 minuti, da inviare in formato dvd e per file, copie 6, a Esther Basile, via Camaldolilli, 24 – 80128 Napoli.

NB. Per tutti i partecipanti alle varie Sezioni in oggetto è necessario il Curriculum Europeo supportato da apposita scheda identificativa con generalità e residenza.

Art. 2) Modalità di partecipazione

Ogni concorrente, sia italiano che straniero, potrà partecipare ad una sola Sezione seguendo le sotto- elencate modalità:

Per la sezione A)

Le sillogi poetiche edite dovranno essere inviate in busta chiusa in n. 6 copie (è obbligatorio indicare: nome, cognome, indirizzo completo, data di nascita, telefono, cellulare, e-mail, firma e curriculum).

Per la sezione B)

Gli inediti dovranno essere inviati in busta chiusa in n. 6 copie come indicato nell’art.1, di cui una firmata, in calce i dati personali completi scritti con chiarezza (seguire il promemoria indicato per la Sezione di poesia).

Inoltre le poesie dovranno pervenire anche tramite e-mail al seguente indirizzo: ester.basile@libero.it.

Per la sezione C)

I libri di saggistica, editi a partire dal 1° gennaio 2022, in n. di 6 copie, corredati da curriculum, dovranno essere inviati secondo le modalità precedenti.

Per la sezione D)

Le fotografie stampate dovranno essere inviate in busta chiusa in n. 6 copie firmate sul retro e con l’indicazione, sempre sul retro, del titolo secondo le modalità indicate nell’art.1. Le fotografie dovranno essere accompagnate da un foglio sul quale vengono elencati: il titolo, il nome e il cognome del concorrente, data di nascita, indirizzo completo, recapito telefonico e del cellulare, e-mail, firma, Curriculum Europeo.

Ai concorrenti vincitori che riceveranno la mail chiederemo il supporto da esposizione su pannello.

Per la sezione E)

I componimenti dovranno essere inviati su supporto cd o dvd, con etichetta firmata e recante il titolo del componimento, in busta chiusa e in n. di 6 copie secondo le modalità indicate nell’art.1. Nella busta i cd o dvd dovranno essere accompagnati da un foglio nel quale vengono elencati: il titolo, il nome e il cognome del concorrente, data di nascita, indirizzo completo, recapito telefonico e del cellulare, e-mail, firma e Curriculum Europeo.

Si aggiunga relativa partitura.

Per la sezione F)

I video e corti dovranno essere inviati in n. di 6 copie, su supporto dvd, con etichetta firmata e recante il titolo del filmato, in busta chiusa secondo le modalità indicate nell’art.1). Nella busta i dvd dovranno essere accompagnati da un foglio nel quale vengono elencati: il titolo, il nome e il cognome del concorrente, data di nascita, indirizzo completo, recapito telefonico e del cellulare, e-mail, firma e Curriculum Europeo.

Art. 3) Scadenza

Le opere concorrenti dovranno pervenire improrogabilmente entro la data del 10 maggio 2023 (farà fede il timbro postale di partenza).

Art. 4) Requisiti di ammissibilità

Le opere partecipanti al concorso devono essere edite, inoltrate secondo le modalità indicate e dovranno pervenire entro la data di scadenza indicata.

Nessun testo sarà restituito né ceduto a terzi.

Art. 5) Tutela dei dati personali

Ai sensi della Legge 675/96, i dati personali dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.

Ogni autore con la sua partecipazione e la firma sul proprio testo concede tacitamente il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della attuale normativa sulla privacy. Si ribadisce che i dati degli autori non verranno ceduti a terzi a nessun titolo ma usati unicamente nell’ambito del Concorso. L’organizzazione si riserva la facoltà, se obbligata per cause di forza maggiore, di apportare modifiche alle procedure e ai tempi qui indicati. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutti gli articoli del presente bando e con essa gli autori dichiarano tacitamente che le opere presentate sono frutto della loro creatività e che quindi non sono plagi o rielaborazioni di altri autori sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. L’operato della giuria è insindacabile.

I dati dei partecipanti saranno conservati dagli organizzatori per un anno e poi verranno distrutti.

Per ulteriori informazioni: Esther Basile – ester.basile@libero.it e ni8855@yahoo.it

Art.6) Modalità di spedizione

Gli elaborati dovranno essere spediti in busta chiusa oppure pacco entro la data indicata: 10 maggio 2023 (farà fede il timbro postale di partenza) con raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Esther Basile – Associazione Eleonora Pimentel

via Camaldolilli 24 – 80128 Napoli

Art. 7) Premi

Saranno assegnati per ogni sezione riconoscimenti personalizzati:

Oggetti e prodotti di rinomata produzione artistica: Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone; Ceramiche Studio Zaccarella, Montaquila (Isernia); Dolceamaro Papa, Monteroduni (Isernia), pergamene, libri, menzioni e segnalazioni di merito.