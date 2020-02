Al via il corso serale all’alberghiero di Vinchiaturo: aperte le iscrizioni

Sarà avviato dal prossimo anno scolastico 2020-2021, a partire dal mese di settembre, il corso serale in Enogastronomia presso l’IISS di Bojano, con sede presso l’Istituto Alberghiero di Vinchiaturo. Lo sviluppo del turismo enogastronomico rappresenta per il nostro territorio, ricco di prodotti di qualità a filiera corta, un sicuro volano per uno sviluppo occupazionale e socio-economico sostenibile. Il Molise, infatti, sta valorizzando sempre più i propri luoghi e le proprie tradizioni, con la consapevolezza di custodire un patrimonio naturale, storico-culturale ed enogastronomico di prim’ordine. Tale obiettivo richiede un impegno preciso e continuo nella formazione di personale qualificato, in grado di operare con professionalità nel settore ricettivo. A tal proposito il percorso di istruzione di secondo livello (corso serale) in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera può verosimilmente soddisfare tale esigenza formativa. Il corso è rivolto ad adulti, anche stranieri, che intendono perfezionare le proprie competenze professionali, completare la propria formazione o riqualificarsi per accedere a nuove prospettive occupazionali, o semplicemente seguire una passione. Il corso è inoltre rivolto a minori di età compresa tra 16 e 18 anni che non hanno completato il percorso di studi e per i quali è preclusa la possibilità di una frequenza in orario diurno. Al termine del percorso è possibile conseguire il Diploma di Qualifica Regionale di operatore della ristorazione e il Diploma di maturità in Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, con possibilità di iscriversi ad una facoltà universitaria. I corsi si svolgeranno in orario serale, articolati in cinque giorni, presso la sede IPSEOA di Vinchiaturo. La scuola offre la possibilità di visitare la struttura ed i suoi laboratori professionali, nonché ricevere tutte le informazioni inerenti il corso serale, tutti i giorni, in orario scolastico.