Al via il carnevale termolese, domani la prima sfilata dei carri

REDAZIONE TERMOLI

Il carnevale di Termoli entra nel vivo in questo weekend di febbraio. Nel pomeriggio di oggi, 15 febbraio, al Borgo Vecchio è partita la caccia al tesoro rivolta ai più piccoli con Mago Peppe, Mago Checco e Mago Tony. Un gioco itinerante che porterà i bambini alla scoperta di un tesoro. In piazza Vittorio Veneto, invece, spazio agli artisti di strada con spettacoli adatti a tutti e con la Giornata del Cuore con la possibilità per i bambini di effettuare lavori artistici e uno spettacolo organizzato dall’associazione Sorridere Sempre Onlus. C’è attesa per la sfilata che si svolgerà domani e domenica 23 febbraio con i quattro carri e gli oltre 400 figuranti che gireranno per le strade di Termoli. I quattro carri che avranno come temi dall’omaggio a Termoli e alla Gente di Mare, alla Bella e la Bestia, passando per Bollywood e i Cavalieri di Termoli.