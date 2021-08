Al via il 41° Trofeo Ciclistico di Oratino

Domenica 8 agosto 2021 si terrà ad Oratino la 41” edizione del trofeo ciclistico Oratino, gara interregionale riservata alla categoria “Allievi”. La prestigiosa ed impegnativa gara si svolgerà su un circuito locale di Km. 5,080 da ripetere per dodici volte per un totale di Km. 60,96. Giunta ormai alla quarantunesima edizione, la tradizionale manifestazione ciclistica, ha visto in passato trionfare corridori del calibro di “Danilo Di Luca, Giuliano Figueras, Martin Marcellusi, Lorenzo Germani, Francesco De Felice, Fabio Di Guglielmo, Andrea Di Renzo che attualmente ben figurano nel mondo professionistico. Attualmente sono iscritti 90 Atleti provenienti dalle regioni: Lombardia-Liguria-Lazio-Abruzzo-Campania-Puglia-Sicilia.