Al via i vaccini agli over 70 con AstraZeneca, lunghe code ma poche rinunce

Il dato principale, quello che crediamo essere il più importante, riguarda le poche rinunce che si sono registrate nella giornata odierna, lunedì 12 aprile, per il vaccino Astrazeneca. E’ partita dunque nel migliori dei modi, anche se non sono mancate lunghe file e assembramenti, la campagna vaccinale per gli over 70 in Moli. Lunghe code si sono formate fuori dal Palaunimol e dalla Cittadella dell’Economia, i due principali punti vaccinali di Campobasso.

Le rinunce si sono aggirate intorno al 15%, comunque meno del 20. Certamente in modo inferiore rispetto alle scorse settimane. Segno di una consapevolezza maggiore della cittadinanza sull’importanza del vaccino. Risultato raggiunto anche grazie all’opera di spiegazione, più che di persuasione, da parte dei medici che sono chiamati a svolgere la anamnesi. All’Unimol c’è un’equipe di ben 4 medici destinata ai chiarimenti e soprattutto a dissipare i dubbi dei cittadini. Ovviamente a chi presenta altre patologie o un quadro clinico delicato, viene sempre consigliato Pfizer o Moderna.

L’immunizzazione degli over 70 proseguirà a ritmo serrato anche nei prossimi giorni e almeno sino a mercoledì quando è previsto l’arrivo di altre dosi di Pfizer.