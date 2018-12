Al via domani la prima edizione del Presepe Vivente ad Acquafondata

POZZILLI

“Presepe Vivente e Percorso gastronomico per le vie di Betlemme”, questo il nome dell’evento che animerà domani, giovedì 27 dicembre, il comune di Acquafondata al confine con il territorio di Pozzilli. Nel caratteristico centro storico del piccolo centro montano del Lazio, il buon cibo e la buona musica faranno da padroni. La manifestazione è stata organizzata per impegno della locale associazione Bandistica che gode del patrocinio del Comune laziale e della Comunità Montana Val Comino che ha messo a disposizione i gazebo.

In particolare, la Natività andrà “in scena” alle ore 18, e proseguirà fino a tarda serata. Per un giorno, quindi, Acquafondata si riempirà di gente grazie ad un evento caratterizzato da tanta gastronomia tipica (per impegno delle operose massaie del luogo), ma anche da artigianto rurale. Più che giustificabile la soddisfazione degli organizzatori della manifestazione: «Siamo alla prima edizione, quindi per noi si tratta di un test. Ma ce la stiamo mettendo tutta e cercheremo di offrire ai visitatori una manifestazione semplice ma coinvolgente».