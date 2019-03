Al via al restyling di strade e marciapiedi in città, lavori da 2 milioni di euro

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Via libera dal Comune di Campobasso agli interventi di ripristino del manto stradale e di manutenzione dei marciapiedi in diverse zone della città. Domani partono i lavori, come deliberato dall’assessorato guidato da Pietro Maio. Si tratta di interventi che vedono la luce dopo gli annunci degli ultimi mesi. «Si inizia con la bitumazione di via Pirandello – annuncia Maio – per poi proseguire con via Mazzini, corso Bucci (sopraelevata), piazza d’Ovidio, via Roma, via Petitti, via Longano, contrada Colle delle Api. Si proseguirà, subito dopo, con altri interventi di bitumazione in contrada Foce, contrada Colle dell’Orso (Castagneto) e Frazione Santo Stefano». Con i ribassi d’asta sono previsti ulteriori immediati interventi di manutenzione e bitumazione su strade urbane ed extraurbane.

«Semaforo vede – prosegue Maio – anche aI piano di manutenzione dei marciapiedi e di tutte le opere connesse». I lavori prevedono la ripavimentazione dei marciapiedi delle seguenti strade del capoluogo di regione: viale del Castello, via Mazzini, via Cavour, viale Elena, via Verdone, via Scatolone, via Petrella, via Romagnoli, via de Attellis, via Roma e via Veneto.

Lavori che agevoleranno la circolazione veicolare e pedonale tanto nel centro quanto nelle strade periferiche di Campobasso. Complessivamente l’investimento dell’amministrazione comunale ammonta a 2 milioni di euro. Gli interventi restituiranno anche maggiore decoro e sicurezza al capoluogo, tant’è che ove sarà necessario, si procederà all’abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi per facilitare la mobilità delle persone diversamente abili.

«Si tratta di un importante intervento programmato – chiude l’assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Maio – su cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Battista punta molto per riqualificare buona parte della città».