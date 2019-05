Al via a Pesche i Giochi della Chimica

Il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Unimol, nella sua sede di Pesche, anche quest’anno ha ospitato la fase regionale dei Giochi della Chimica 2019, curata come sempre dai docenti di chimica dei corsi di laurea in Biologia e che vede il professor Vincenzo De Felice referente per il Molise.

Gli studenti primi classificati nelle tre diverse classi di concorso avranno accesso alle Finali Nazionali in programma al Parco Tirreno a Roma nei giorni 29-31 maggio 2019. Da qui saranno selezionati gli studenti che rappresenteranno la squadra italiana alla 51a edizione delle Olimpiadi Internazionali Chimica prevista a Parigi dal 21 al 30 luglio 2019. Circa 150 i partecipanti che si sono sfidati a suon di elementi chimici e tavola periodica. I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati dalla professoressa Maria Iorizzi.