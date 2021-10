Al teatro Savoia secondo appuntamento della stagione con il trio Kanon

Il secondo appuntamento della stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis si svolgerà martedì 19 ottobre alle ore 21 al Teatro Savoia con il trio Kanon, nome che oltre ad avere assonanza con il Canone, è anche l’unione di due parole giapponesi: “Ka”, fiore e “On”, musica, quindi letteralmente “musica fiorente”. Verranno eseguite musiche di Lili Boulanger, Giuseppe Martucci e Johannes Brahms.

“L’ensemble composto da Lena Yokoyama violino, Alessandro Copia violoncello e Diego Maccagnola pianoforte – afferma il direttore artistico Antonella De Angelis – , nasce nel 2012 dall’amicizia di tre musicisti che hanno deciso di condividere la loro passione per la musica da camera studiando sotto la guida del Trio di Parma presso l’International Chamber Music Academy di Duino, fondata dal Trio di Trieste nel 1989. Nel 2018, al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Pinerolo e Torino Città Metropolitana, il trio si è aggiudicato il Primo Premio, il Premio del Pubblico e il Premio Speciale Cerutti–Bresso per la migliore interpretazione di Brahms. Tra gli altri premi vinti, nel 2017 il Secondo Premio (Primo non assegnato) nell’OnStage International Chamber Music Competition, e nel 2014 il Primo Premio e il Premio del Pubblico al Rospigliosi Chamber Music Competition. Nel 2014 è stato miglior gruppo nella Trondheim International Chamber Music Academy for Piano Trios e nel 2015 ha vinto il Chamber Music Award come miglior ensemble presso l’Internationale Sommer Akademie Prag-Wien-Budapest. Il concerto, dal titolo “Martucci e dintorni” rientra nel progetto di riscoperta e valorizzazione del compositore napoletano Giuseppe Martucci, direttore prima del Conservatorio di Napoli (1880) e poi del Conservatorio di Bologna (1886). Noto ai suoi tempi per il rinnovamento della cultura musicale italiana, contribuì fortemente alla diffusione delle opere di Beethoven, Schumann, Brahms, Wagner e molti altri musicisti europei. Il suo stile compositivo risente soprattutto della musica romantica centroeuropea, con punti di riferimento principali in Brahms, Schumann e Wagner, ma ciò non gli impedì di sviluppare tematiche personali, più vicine alla cultura popolare italiana.Strenuo sostenitore nel celebre direttore d’orchestra Arturo Toscanini, che spesso eseguì i lavori sinfonici di Martucci. Il compositore Gian Francesco Malipiero dichiarò che fu nella Seconda sinfonia di Martucci che riconobbe l’inizio del rinnovamento della musica non operistica italiana”.

Solo per questo concerto il botteghino sarà aperto lunedì 18 e martedì 18 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 20,00 presso la sede degli Amici della Musica di Campobasso W. De Angelis in V.le Elena 54.