Giovedì 26 Maggio alle ore 20:45 andrà in scena al Teatro Savoia la commedia “Che Bordello!” Scritta e diretta da Vittorio Marchetti. Lo spettacolo racconta le vicende legate a Donna Peppa, tenutaria della casa di tolleranza che realmente negli anni ‘50 era situa in via San Paolo a Campobasso, personaggio che è ancora vivo nei ricordi di molti.

La commedia si snoda attraverso le vicende delle cinque dipendenti del bordello, che con i loro sogni, passioni e ambizioni mostrano allo spettatore che loro non sono soltanto delle prostitute, un oggetto da conquistare, ma sono donne forti ed emancipate che lottano per la loro vita.

È il febbraio del 1958. Tutto sembra andare bene, la casa di Donna Peppa è l’unica in città ed è frequentata da clienti a non finire, d’improvviso però Donna Clotilde, ex dipendente di Donna Peppa, irrompe nel bordello e annuncia l’apertura di una nuova casa di tolleranza, di cui lei è maîtresse, proprio nella palazzina difronte. Gli affari rischiano grosso! Riusciranno le ragazze a salvare il lavoro e la casa? Scopritelo il 26 Maggio al teatro Savoia! I biglietti sono disponibili su LiveTicket oppure presso la tabaccheria Picciano in via Marconi!

Nel cast Sirya Campobianco, Giorgia Di Mario, Federica Nasti, Sonia Petrecca, Sharon Santella, Pina Di Cienzo, Linda Cirillo, Giuseppe Campestre, Giuseppe Pettinicchi, Simone d’Ilio, Connie Popolo e la voce di Francesco Di Nucci.