Vincitore del latin Grammy e più volte nominato ai Grammy awards

Sabato 27 novembre alle ore 18,30 al Teatro Savoia di Campobasso la Stagione Concertistica degli Amici della Musica Walter De Angelis prosegue con il concerto del Cuarteto Latinoamericano.

La formazione messicana – composta da Saúl e Arón Bitrán al violino, Javier Montiel alla viola e Alvaro Bitrán al violoncello – eseguirà musiche di Villa-Lobos, Revueltas, Brouwer e Ginastera.

Il Cuarteto Latinoamericano, nato in Messico nel 1982 su iniziativa dei tre fratelli Bitrán con il violista Javier Montiel, è riconosciuto a livello internazionale come il più autorevole interprete della musica latino-americana contemporanea e non solo, vantando più di duecento composizioni per quartetto d’archi in repertorio.

Già nominato nel 2002 a due Grammy Awards come per “Best Chamber Music” e “Best Latin Music” con il sesto volume dell’integrale dei 17 quartetti per archi di Villa-Lobos (registrati per l’etichetta Dorian).

Il Cuarteto Latinoamericano è risultato vincitore nel 2012 del Latin Grammy come “Best Classical Recording” con il CD “Brasileiro, works of Mignone”.

La discografia completa è di oltre settanta titoli, a testimonianza della varietà e vastità dei programmi proposti nell’ambito di applaudite tournèe in tutto il mondo.

Il Cuarteto Latinoamericano si è esibito su ribalte prestigiose quali il Teatro alla Scala di Milano, il Kennedy Center di New York, il Santa Fe Chamber Musica Festival e l’Ojai Festival. Cospicua.

Singolare anche l’attività come quartetto solista in produzioni con orchestra, fra le quali la Los Angeles Philharmonic diretta da Esa-Pekka Salonen, la Seattle Symphony diretta da Gerard Schwarz, la National Arts Center Orchestra in Ottawa, l’Orquesta Filarmonica de la Ciudad de México, la Dallas Symphony, la Simon Bolivar Orquesta de Venezuela.

Rilevanti pure le collaborazioni con artisti di fama internazionale: i pianisti Santiago Rodriguez, Cyprien Katsaris, Rudolph Buchbinder, i chitarristi Narciso Yepes, Sharon Isbin, Manuel Barrueco.

Alla formazione è stata attribuita per la terza volta per il periodo 2009-2011 la sovvenzione di “Mexico en Escena” dal Governo messicano.

A livello di didattica musicale, il Cuarteto Latinoamericano è stato “residente” alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh dal 1987 fino al 2008.

Programma Tribute to the Americas



HÉITOR VILLA-LOBOS

Quartetto n.5

SILVESTRE REVUELTAS

Musica de Feria

LEO BROUWER

Quartetto n.3

ALBERTO GINASTERA

Quartetto n.2 op.26