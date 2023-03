Al Teatro Savoia il concerto del duo Bricchi-Antonacci

Nell’ambito della 54esima stagione organizzata dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis, domani sabato 18 marzo alle ore 18,30 nel Teatro Savoia di Campobasso si svolgerà il concerto “Suonasse te pure stasera scordato strumento, cuore” con Riccardo Bricchi (oboe e corno inglese) e Lucia Antonacci (arpa). Prima dell’esibizione del Duo Bricchi-Antonacci si svolgerà l’Open Concert degli allievi del Liceo Musicale G.M. Galanti Raffaele Di Renzo (clarinetto) e Martina Tucci (pianoforte) in 5 Bagatelle op. 23 di Gerald Finzi.

Riccardo Bricchi diplomato in Oboe nel 1979 con F. Milanesi e R. Zanfini al Conservatorio di Musica di Piacenza, ha conseguito nel 1984 la Virtuositè con Medaglia d’ Onore al Conservatoire Superieur di Ginevra specializzandosi poi in Repertorio Contemporaneo e Prassi Esecutiva Barocca con Omar Zoboli e Hans Elhorst.Ha collaborato con i Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Scarlatti di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra di Stato Tunisina, l’Orchestra Filarmonica Italiana e il Teatro alla Scala suonando, tra gli altri, con R. Muti, G. Pretre, A. Lombard, E. Kurtz, P. Dervaux, D. Renzetti, G. Gavazzeni, N.Sonzogno, G. Gelmetti, P. Steimberg e D. Oren. Vincitore di Concorsi e Audizioni nazionali, dal 1985 al 2021 è stato 1° Oboe Solista dell’Orchestra ICO dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. Ha collaborato con solisti di fama mondiale: Uto Ughi, S. Accardo, W. Askenazy, M. Tipo, M. Quarta, S. Milenkovich, B.Belkin, P. Amoyal, M. Campanella, A. Giuranna, S. Gazzelloni, M. Bernold, M. Andre’ , A. Bernard, P. Tortellier, R. Filippini, B. Giuranna, P. Borgonovo, B. Hendricks, M. Zimmermann, E. Dindo, P. Domingo, A. Bocelli. Oltre al vasto repertorio orchestrale ha eseguito come solista concerti di A. Vivaldi, J.S. Bach, W.A. Mozart, J. Haydn, R. Strauss (Concerto per Oboe senza direttore), P. Arcà, L. Lebrun e registrato dischi per la Naxos, la Ricordi, la Tactus e la Arts. La rivista Amadeus ha pubblicato la Prima incisione moderna del Concerto per Oboe Fagotto e Orchestra di A. Caccavajo in cui oltre ad essere solista, ha ricostruito la parte perduta dell’oboe. Con l’Ensemble Linguaggi Sonori ha registrato un CD per la Bongiovanni di brani inediti a lui dedicati per Oboe Fagotto e Pianoforte ” Voci dentro il tempo” con musiche originali di Taglietti, Guaccero, Marocchini, Di Battista e Grasso. Collabora con i Solisti Aquilani con i quali ha partecipato come solista e orchestrale a tournèe e dirette radiofoniche e televisive. Ha eseguito in Prima Nazionale Assoluta: Inner song di Elliot Carter, Studio II di Heinz Holliger, Concerto per Oboe di R. Rodney Bennet, Concerto per L’ Oboe in Re Mag di G. B. Sammartini, Brani di L. Francesconi, I. Fedele, M. Dall’ Ongaro, A Gentile, De Rossi Re, L. Gregoretti. F. Capogrosso e C. Boccadoro. Tiene Corsi e Accademie sia oboistiche che di Musica da Camera, collaborando con la Società Aquilana Concerti Baratelli, con la Piana del Cavaliere a Orvieto e con il Festival Suoni d’ Abruzzo in progetti formativi per giovani musicisti. Ha tenuto concerti in tutta Italia, Europa, Asia e Africa. Ha pubblicato per le Edizioni Accademia2008 l’elaborazione per Oboe e Corno Inglese dei Duetti KV 423 e KV 424 dagli originali per violino e viola di W. A. Mozart.

Lucia Antonacci si è laureata in Arpa presso il Conservatorio “L.D’Annunzio” di Pescara, successivamente ha conseguito la laurea specialistica in Arpa con Indirizzo Didattico presso il Conservatorio di Musica “G.Verdi” di Milano. La sua formazione arpistica è stata arricchita da corsi di perfezionamento tenuti dalle arpiste O.Guglielmi – J.Liber – S.Mildonian (Accademia Musicale Chigiana), G.Bosio (didattica Suzuki), L.Rossi. Ha svolto intensa attività concertistica sia solistica (recitals classica e jazz, duo, ensemble), sia ricoprendo il ruolo di prima arpa solista in diverse orchestre da camera e sinfoniche (Ensemble Strumentale Italiano, Accademia Strumentale Umbra, Varianti Ensemble – Pescara, Orchestra del Teatro Marrucino – Chieti, Orchestra Sinfonica di Pescara, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Colibrì Ensemble – Pescara), sia per brevi collaborazioni con orchestre quali: Orchestra Filarmonica di Czestochowa, Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione Russa, Orchestra della Filarmonica di Razgrad, Orchestra Sinfonica della Filarmonica di Lviv, City Chamber Orchestra of Hong Kong. Collabora con l’Orchestra Italiana del Cinema, istituita presso gli storici Forum Studios di Roma, con la quale esegue Cineconcerts in tutto il mondo. Cofondatrice dell’HarpingOnJazz Project – duo/quartetto d’ispirazione jazzistica – con il trombettista Mike Applebaum in veste di compositore, arrangiatore ed esecutore. È docente di Arpa del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento.

Programma musicale

JOHANN SEBASTIAN BACH – Sonata n. 3 in D minore BWR 527

PYOTR TCHAIKOVSKY- Sérénade mélancolique in si bemolle minore, op. 26

REYNALDO HAHN – A Chloris

BERNARD ANDRÉS – “Algues” 7 pezzi

GABRIEL FAURÉ – Impromptu op. 86 per arpa

CAMILLE SAINT-SAËNS – Sonata op. 166

