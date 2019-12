Al Senato approvata la proposta emendata della Testamento

2 milioni di euro all’anno per i piccoli Musei

«In Commissione Bilancio al Senato è stato approvato un emendamento che istituisce il «Fondo per il funzionamento dei piccoli musei» con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Ringrazio i colleghi e le colleghe MoVimento Cinque Stelle della Commissione Cultura del Senato e in particolar modo Danila De Lucia per aver preso a cuore, sostenuto e portato avanti questa mia proposta». Lo afferma Rosa Alba Testamento, Portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati.

«Sono molto felice – continua la Portavoce – di aver messo a disposizione del gruppo del Senato questo mio emendamento, cosa che non ho esitato a fare nel momento i cui si è capito che i tempi di esame della legge di Bilancio alla Camera sarebbero stati esigui. Questi 2 milioni serviranno a garantire il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche. Vogliamo tutelare i presidi culturali di piccole dimensioni, e in Molise ve ne sono molte di queste realtà, che a causa delle loro piccole dimensioni, spesso riscontrano difficoltà nell’organizzare un’offerta adeguata al pubblico, garantire il buon finanziamento e la manutenzione delle strutture. Per il Movimento 5 Stelle la cultura rappresenta un valore che è legato indissolubilmente alla storia dei territori italiani. E i custodi di questa storia meravigliosa sono i Piccoli Musei d’Italia» – conclude Testamento.