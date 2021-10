Al Savoia Ottoni satira e comicita’ con il Gomalan Brass Quintet

Sabato 30 ottobre alle ore 18,30 al Teatro Savoia di Campobasso si esibirà il Gomalan Brass Quintet, ensemble di ottoni estremamente versatile che unisce abilità esecutiva e teatralità. Il quintetto è composto da musicisti raffinati, Prime parti di orchestre prestigiose: Marco Pierobon (tromba), Francesco Gibellini (tromba), Nilo Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone), Stefano Ammannati (tuba), e ha un rapporto privilegiato con il pubblico.

“Il Gomalan Brass Quintet ama scherzare e prendersi in giro con gag e coreografie – spiega il direttore artistico dell’Associazione Amici della Musica di Campobasso Antonella De Angelis – , per questo sono molto apprezzati. Considerano la musica classica non una cosa seria, nonostante la prendano molto seriamente visto il ruolo di prestigio che rivestono nelle orchestre italiane. La loro voglia di giocare con le note si percepisce dal modo che hanno di affrontare il palco e prima ancora dal nome. Si chiamano Gomalan Brass Quintet, che tradotto in dialetto parmense significa “Ho male a un braccio. Casualmente uno di loro tirò fuori il fatto di avere un dolore al braccio e fu subito chiaro che quel modo di dire sarebbe calzato a pennello”.

Il Gomalan nel 2001 vince il primo premio al Concorso Internazionale “Città di Passau” (Germania), guadagnandosi la stima del panorama musicale internazionale. Il repertorio spazia dal Rinascimento al melodramma, alla musica contemporanea, fino alla musica leggera. L’ensemble ha all’attivo quattro lavori discografici e due dvd, pubblicati da Summit Records e Naxos. Il Moviebrass, terzo progetto discografico, è stato fra i più scaricati dal sito www.classicsonline.com.

Il programma di sabato 30 ottobre è all’insegna del “Made in Italy” un omaggio alla musica italiana con Nabucco Sinfonia e l’Aida Marcia Trionfale di Giuseppe Verdi, la Turandot Nessun dorma di Giacomo Puccini, Moment for Morricone con un omaggio al compositore scomparso lo scorso anno e un altro a Nino Rota (Il Padrino, i Clowns, Romeo e Giulietta), inoltre Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, Buster Keaton Blues di Mauro Ottolini, omaggio a Fred Bongusto e Fred Buscaglione con Cia Fred e infine That’s a Plenty di Lew Pollac.

Biglietti ingresso

INTERO € 12,00

RIDOTTO (fino a 25 anni) € 6,00

Prevendita giovedì 28 ottobre e venerdì 29 ottobre dalle 16,30 alle 18,30

nella sede dell’Associazione Amici della Musica di Campobasso

in v.le Elena 54