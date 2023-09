Al Rotary di Termoli una giornata dedicata ai libri antichi e alla storia locale

Sabato 9 settembre, dalle 14:00 alle 20:00 si è tenuta, presso la sede del Rotary Club di Termoli, una giornata dedicata alla cultura libraria antiquaria. Lo staff tecnico di “Enchiridio – Studio bibliografico antiquario” si è messo a disposizione di chiunque ne abbia fatto richiesta per offrire stime e valutazioni gratuite di libri antichi, manoscritti, lettere e altri oggetti di antiquariato cartaceo. L’intento è quello di valorizzare la conoscenza della storia locale, delle edizioni e dei documenti normalmente lasciati a prender polvere e umidità in qualche angolo remoto della casa. Lettere dal fronte della grande guerra, atti notarili del diciannovesimo secolo, spartiti musicali antichi, settecentine e seicentine stampate in tipografie dell’italia meridionale: questi ed altri gli oggetti portati da molisani e non per una valutazione approfondita. “Il collezionismo antiquario dà a tutti la possibilità di toccare con mano ciò che rimane della nostra storia, dimostrando che essa è ancora viva e non è certo limitata a luoghi specifici: la storia può essere di tutti” commenta Antonello Fabio Caterino, presidente del Rotary Club di Termoli per l’annata 2023/24. “Siamo molto soddisfatti per l’affluenza a questo evento: sono giunte a noi richieste – sia in sede che in remoto – da persone provenienti non solo dal molise, ma anche da regioni limitrofe” commenta Fabio Iacusso, prefetto e incoming president. In concomitanza con l’evento, il Club ha dato il benvenuto a un nuovo socio: Primiano Dell’Aquila.