Al rito funebre anche da Vasto, il contagio si espande in Abruzzo

Il cluster di Campobasso, originatosi a seguito dell’ormai celebre rito funebre del 30 aprile scorso al quale hanno preso parte numerosi esponenti della comunità rom, si allunga in Abruzzo. Come riferisce il quotidiano Primo Piano Molise, con tutti i dettagli che potrete trovare in edicola, una famiglia residente a Vasto, presente in quell’occasione a Campobasso, è risultata positiva. La madre è in malattie infettive, padre e bimba in isolamento.

Seguono aggiornamenti