Al Responsible Research Hospital il convegno ‘Un futuro di Cura Innovativa. Trasformazioni in Cardiochirurgia, Oncologia e Uro-Oncologia’

La Cardiochirurgia, l’Oncologia e l’Uro-Oncologia stanno vivendo un momento di grande fermento e trasformazione. L’associazione di terapie mediche con interventi riabilitativi avanzati può accelerare il recupero dei pazienti, migliorare l’efficacia dei trattamenti e contribuire ad un notevole aumento della loro qualità di vita, riducendo allo stesso tempo i costi sanitari.

L’argomento verrà approfondito durante il Congresso che si terrà il 15 e il 16 settembre a Campobasso, presso l’Aula Crucitti del Responsible Research Hospital.

L’obiettivo è quello di mettere in evidenza percorsi terapeutici e riabilitativi basati su prove scientifiche e di raccogliere nuove proposte efficaci per affrontare le sfide delle disabilità cardiologiche e oncologiche.

Parteciperanno alcuni dei maggiori esperti del settore, tra di essi spiccano i nomi del dott. Maurizio Panunzio, del professor Giuseppe Petrella, del prof. Francesco Schitulli, del prof. Francesco Cosentino e altri eccellenti professionisti del settore,

Il programma dell’evento si estende per due giorni e offre una panoramica completa delle tematiche trattate: per consultarlo nei dettagli si può visitare il link di seguito (link), oppure scaricare la brochure in allegato.

La partecipazione al Congresso consentirà di ottenere 11 crediti ECM, rendendolo un evento formativo fondamentale per i professionisti sanitari. La partecipazione è completamente gratuita e le iscrizioni sono ancora aperte.