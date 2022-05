Al Proscenio di Isernia il giallo comico ‘L’ispettore Mallory’

Un delitto all’apparenza irrisolvibile. Un ispettore geniale. Un intrigo amoroso. E… un bibitaro napoletano? La Compagnia Cast di Isernia torna in scena per l’ultimo spettacolo dell’edizione 2022 della rassegna ‘Mario Scarpetta’: il giallo comico ‘L’Ispettore Mallory’. Nel classico stile della commedia dentro la commedia, la compagine teatrale isernina guidata da Salvatore Mincione Guarino e Giovanni Gazzanni crea uno spettacolo ricco di colpi di scena, disavventure e risate travolgenti. Dopo un debutto sold-out domenica 8 maggio, lo spettacolo va in scena per le ultime due date della rassegna sabato 14 alle 21 e domenica 15 maggio alle 18.



L’obiettivo è sempre quello di divertirsi in sicurezza. La sala teatrale de ‘Il Proscenio’ è stata infatti preparata con tutte le disposizioni come da normative, per garantire agli spettatori piacevoli serate di svago con la tranquillità di trovarsi in un ambiente accogliente e sicuro. Il nuovo foyer con angolo ristoro è pronto a ospitare tutti gli spettatori che vorranno godersi un’ora di serenità a teatro.

La rassegna ‘Mario Scarpetta’ ha già incantato il pubblico isernino con i grandi successi de ‘Il Malato Immaginario’, degli adattamenti di ‘Napoli Milionaria’ e di ‘Spirito allegro’ e dell’inedito ‘Domani è già ieri’, in una città che non vedeva l’ora di tornare a ridere, emozionarsi e divertirsi al sollevarsi della tela rossa.

L’ISPETTORE MALLORY

adattamento e regia di Salvatore Mincione Guarino, con Asia Franceschelli, Giovanni Gazzanni, Pasquale Marcucci, Salvatore Mincione Guarino, Silvio Di Sandro, Vittoria Izzi

Scene di Mattia Rodi

Teatro Il Proscenio, Isernia – sabato 14 maggio, ore 21 – domenica 15 maggio, ore 18. Per informazioni contattare i numeri 3396801542 (Giovanni) e 3392694897 (Salvatore).