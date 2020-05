Al pronto soccorso di Termoli arriva il macchinario i tamponi

L’arrivo del macchinario per processare i tamponi molecolari anche all’ospedale San Timoteo di Termoli era già stato ampiamente annunciato e finalmente è arrivato presso il presidio ospedaliero termolese. In questi giorni si procederà ad istruire il personale medico che lo userà e a breve entrerà in funzione a pieno ritmo. Il macchinario verrà posizionato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo per via della necessità di avere una risposta veloce ai tamponi effettuati. Il macchinario in questione, infatti, è capace di dare una risposta veloce al tampone anche se è in grado di processarne un numero inferiore rispetto agli altri macchinari.