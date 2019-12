Al presidente Ianieri dell’Avis Termoli, il premio Sociale “Un mare che unisce”

REDAZIONE TERMOLI

Un grande e meritorio premio per l’Avis Termoli che ha ricevuto, nella persona del suo presidente Mario Ianieri, un attestato internazionale quale riconoscimento per la solidarietà, la sensibilità e l’attenzione profusa verso le persone più bisognose e la sua attività nel sociale espressa in favore del mondo della donazione e del settore ematico. Si tratta del Primo premio dell’Adriatico, “Un mare che unisce” che si è svolto il 28 dicembre a Guardiagrele.



«Ho portato il saluto di tutti i donatori molisani -ci ha dichiarato il presidente Ianieri- i quali con tutto il loro amore per la solidarietà alla donazione hanno reso il Molise, terra che non esiste, come una terra prima per amore per i più bisognosi rendendo con il sangue un Molise autosufficiente dal punto di vista ematico. Nonostante una sanità a zero i nostri ammalati li curiamo con il nostro sangue e non è poco».

«Il nostro Progetto Scuola -ha continuato Ianieri- è primo in Italia per risposta dei giovani donatori. Abbiamo già da qualche anno effettuato il rinnovo generazionale. Sono infatti poche le Avis comunali che possono annoverare il 45% di donatori al di sotto dei 35anni. Un patrimonio umano invidiabile che garantisce tranquillità ematica».

Infine, ha concluso: « Abbiamo bisogno di un Asrem che creda di più in tutti i donatori molisani fornendoci strutture più funzionali ed efficienti e rinforzando i ranghi con medici ed infermieri».