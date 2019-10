Al “Pertini” di Campobasso anteprima nazionale sul Presidente più amato

“Il giovane Pertini, combattente per la libertà” che, in anteprima nazionale, il 9 ottobre 2019, sarà proiettato a Campobasso

A Stella Ligure, nella piccola frazione di San Giovanni, il 25 settembre del 1896, nasceva Sandro Pertini, il Presidente più amato nella storia della Nostra Repubblica.

Il cinema italiano lo ricorda con un film a lui dedicato, “Il giovane Pertini, combattente per la libertà” che, in anteprima nazionale, il 9 ottobre 2019, sarà proiettato agli studenti dell’IIS Pertini di Campobasso, l’Istituto molisano che porta il suo nome, presso il Teatro Savoia in due turni alle ore 9,00 e ore 11,00. Nello stesso giorno ci sarà anche una proiezione serale alle 20,30 destinata al grande pubblico. Il film, per la regia di Giambattista Assanti, prodotto e distribuito dalla Genoma Films, con il patrocinio della Provincia di Campobasso, del Centro Studi Pertini, della Fondazione Gramsci, della Fondazione Saragat, della Fondazione Turati, del Circolo Fratelli Rosselli, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato selezionato dalla Camera dei Deputati per la celebrazione dell’anniversario della nascita del Presidente, il 25 settembre 2019. Candidato ai David di Donatello 2019, sarà presentato alla Mostra internazionale del cinema di Venezia tra pochi mesi. La pellicola, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Stefano Caretti e Maurizio Degl’Innocenti, vanta protagonisti d’eccezione e un considerevole numero di comparse. I protagonisti del film sono Dominique Sanda nel ruolo di Maria Muzio Pertini; Gabriele Greco che interpreta il giovane Pertini; Massimo Dapporto che è Pertini adulto. Nel film anche apparizioni di nomi famosi della cultura e della politica, fra i quali Valdo Spini. La colonna sonora, scritta e composta da Guido De Gaetano, tra i migliori allievi di Ennio Morricone, è stata registrata presso la Sinphony Radio Orchestra di Sofia. Un film che vede in scena anche un pezzo di Molise, alcune scene del film sono state girate infatti nella nostra regione, in particolare a Campobasso e Ferrazzano, segno del profondo legame del regista con la nostra terra.



Quella molisana sarà un’anteprima nazionale e rappresenterà un momento particolarmente significativo per gli studenti della regione che per primi avranno la possibilità di riscoprire, attraverso il film, la figura di Sandro Pertini, uno dei Padri della Repubblica, raccontato negli anni durissimi della lotta per liberare l’Italia, ovvero negli anni giovanili della prigionia (1929/1943) attraverso un intenso e commovente rapporto epistolare con la madre Maria Muzio Pertini. Le grandi storie italiane fanno grande il Nostro cinema e “Il giovane Pertini, combattente per la libertà ” è stato realizzato dedicando il film soprattutto ai giovani perché non smarriscano mai i valori di democrazia, libertà e giustizia sociale tanto amati dal Nostro Presidente.