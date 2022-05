Al Neuromed l’undicesimo workshop nazionale sulla NeuroInformatica

Nell’I.R.C.C.S. Neuromed l’undicesima edizione del workshop nazionale “NeuroInformatica”. L’appuntamento è per domani, 31 maggio, a partire dalle ore 9.00, presso la Sala “Vestraete” del Parco tecnologico in via dell’Elettronica a Pozzilli.

L’incontro si terrà in modalità ibrida, in presenza e tramite la piattaforma CISCO Webex e Facebook dell’Istituto.

Lo scopo del workshop, sin dalla sua prima edizione tenutasi presso il CNR-ITBA di Milano, è quello di mettere insieme informatici, neurologi, fisici, ingegneri, ricercatori e operatori sanitari per raccontare e condividere esperienze, presentare idee, progetti e risultati di ricerche, tecnologie innovative e pratiche cliniche e permettere scambi e disseminazione di applicazioni innovative ed utili ai pazienti. Sarà prevista anche una sessione internazionale.

Chair del workshop il professor. Francesco Sicurello, Presidente dell’International Institute of Tele-Medicine (IITM), i co-chair sono l’ingegner Luigi Pavone dell’Unità di Bioingegneria Clinica dell’IRCCS Neuromed, la professoressa Antonella Santone dell’Università degli Studi del Molise, il professor Paolo Milia in rappresentanza dell’Istituto Prosperius Tiberino e dell’Università di Perugia e, infine, il professor Wojciech Glinkowski, Presidente della società di Telemedicina della Polonia.