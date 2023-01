Al Neuromed il 2023 si apre con l’alta formazione in Neurochirurgia￼￼￼

Giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 febbraio il Laboratorio di Dissezione Anatomica su preparati anatomici dell’I.R.C.C.S. Neuromed sarà sede della Ventesima edizione dell’Italian Course of Applied Microsurgery.

Si tratta del primo appuntamento, per giovani specializzandi o specializzati in Neurochirurgia, di un ricco calendario che anche quest’anno è stato organizzato dagli specialisti Paolo di Russo, Michelangelo De Angelis e Nicola Gorgoglione, del Dipartimento ‘Giampaolo Cantore’ dell’Istituto di Pozzilli, diretto dal professor Vincenzo Esposito.

“Quello che ospiteremo a partire da giovedì – dice il professor Vincenzo Esposito, Responsabile della Neurochirurgia II – è il più antico corso italiano di Neuroanatomia chirurgica, organizzato storicamente dal Professor Renato Galzio, che ha scelto il nostro Istituto per continuare questa illustre tradizione. Per noi è un grandissimo onore, un riconoscimento giunto dopo poco più di un anno di attività del laboratorio; testimonia la qualità del lavoro finora svolto. Saranno presenti illusti ospiti internazionali, come Helmut Bertalanffy, neurochirurgo di grande fama che lavora attualmente all’International Neuroscience Institute di Hannover (fondato da Madjid Samii) e Manfred Tschabitscher, autore di numerosissimi studi di neuroanatomia chirurgica e direttore dell’Istituto di Anatomia dell’Università di Vienna, frequentato da molti neurochirurghi italiani. Saranno ospiti anche il Prof. Paolo Cappabianca ed il Prof. Francesco Tomasello”.

Il Centro di Medicina Necroscopica del Neuromed risulta essere uno dei pochi in Italia a promuovere una formazione pratica e teorica su preparati anatomici.

Diverse le discipline che possono essere approfondite tanto che, oltre a quelle Neurochirurgiche, il Centro riceve diverse richieste per accogliere momenti formativi nelle altre branche della chirurgia.