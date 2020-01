Al Neuromed: “Diabete e dintorni: nuove prospettive dalla prevenzione alla terapia”

Le nuove prospettive nella prevenzione e terapia del diabete

Concetti classici e innovativi a confronto per la lotta contro una vera e propria epidemia. Sesta edizione del “Memorial Roberto Lorenzet” nell’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed. L’I.R.C.C.S. di Pozzilli ospiterà lunedì 13 gennaio, a partire dalle ore 9.00, nell’Auditorium Marc Verstraete del Parco tecnologico, un meeting su “Diabete e dintorni: nuove prospettive dalla prevenzione alla terapia”. L’evento conferisce 6 crediti di Educazione Continua in Medicina (ECM) per medici, biologi, farmacisti, infermieri, tecnici di laboratorio e tecnici di neurofisiologia. Il diabete di tipo 2 rappresenta una vera epidemia destinata, secondo le proiezioni, ad aumentare nei prossimi anni, anche considerando il prolungamento della vita media. È una condizione che predispone sia al rischio di malattie cardio-cerebrovascolari che di tumori, soprattutto ormono-dipendenti. Ma è anche una situazione in cui una corretta gestione della prevenzione e della terapia può fare una notevole differenza per il paziente. L’incontro di lunedì, con la responsabilità scientifica di Chiara Cerletti e di Maria Benedetta Donati, del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’I.R.C.C.S. Neuromed, mira a fare il punto sulle conoscenze più attuali per quanto la patologia diabetica, a partire dai meccanismi di base, la cui comprensione porterà sempre più a disporre di biomarcatori capaci di indicare l’approccio migliore per lo specifico paziente. La terapia verrà invece affrontata partendo dalle linee guida europee appena espresse e passando per le prospettive future, come quelle che potranno arrivare dalla medicina di precisione. Per gli aspetti di prevenzione, le sane abitudini di vita, soprattutto l’alimentazione, riceveranno un’enfasi particolare, mentre uno degli interventi sarà dedicato ai nuovi obiettivi da perseguire nella valutazione dei pazienti, andando oltre la semplice misurazione della glicemia.