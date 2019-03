Al musicista molisano Lino Tabasso dedicata una strada a Parco dei Pini

CAMPOBASSO

Una via della città sarà intitolata al maestro molisano Lino Tabasso. Si tratta di una traversa che rientra nel comprensorio di Parco dei Pini, in via Insorti d’Ungheria adiacente all’hotel San Giorgio. La cerimonia di intitolazione, che si terrà sabato 30 marzo a partire dalle 16, sarà anticipata dal convegno “Una storia d’amore tra una città e un musicista”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Battista, dell’assessore alla Cultura Lidia De Benedittis e del presidente della commissione Cultura Giovanna Viola seguiranno gli interventi di Vincenzo Lombardi, Giuseppe Tabasso e Rosa Socci. Modererà l’incontro Isabella Astorri.

L’iniziativa, avanzata dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle e accolta dal Commissione Cultura e Sport del Comune, sarà realizzata in collaborazione con il Centro Studio e Ricerca della Tradizione e della Canzone Popolare molisana “Lino Tabasso”.