Al museo diocesano di Larino “Masaccio, tra genio e follia, i grandi della pittura”

Il 19 luglio 2023, presso il Museo Diocesano di Larino, in Piazza Duomo, alle ore 21.00 si terrà la presentazione del libro: “Masaccio, tra genio e follia, i grandi della pittura” della collana “la Repubblica” diretta da Vittorino Andreoli e che vedrà la partecipazione di uno degli autori: Giovanni Maddalena, professore di Filosofia Teoretica presso l’Università del Molise a seguire una breve presentazione di un progetto di restauro di una piccola statua di San Michele Arcangelo ad opera della restauratrice dott.ssa Francesca Di Giandomenico, con l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza del Molise. L’evento, a cura del Museo Diocesano G.A. TRIA (Associato con AMEI – Musei Ecclesiastici Italiani) è stato realizzato in collaborazione con MoliseWow, il Centro Culturale “Il Circolo dei Lazzari”, e inserito nel calendario dell’Estate Larinese, tratterà delle rivoluzioni pittoriche di Masaccio che hanno cambiato per sempre l’arte e la cultura del mondo intero e del suo genio, frutto di un’amicizia e del momento storico che viveva: il passaggio tra antico e moderno, il momento di mezzo. “Sarà su questo momento di passaggio che la pittura di Masaccio imprimerà la sua orma indelebile, ma non solitaria”.