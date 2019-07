Al Musec la presentazione del libro di Pasquale Castrilli

REDAZIONE

Farà tappa il prossimo 4 luglio alle ore 17.30 presso il Musec ad Isernia la presentazione del libro di Pasquale Castrilli, missionario oblato di Maria Immacolata nato a Bojano.ì Il testo fa riferimento alla staffetta Evangelii Gaudium vincitrice lo scorso anno alla XII edizione della Super Maratona dell’Etna in Sicilia. La delegazione del Coni Point di Isernia ha subito aderito all’invito dell’autore mettendosi a sua completa disposizione. «Lo sport è fatica, impegno, sacrificio, intimismo, racconto e anche testimonianza di una fede – ha rimarcato la delegata Elisabetta Lancellotta – da vivere giorno dopo giorno con passione e caparbietà. Papa Francesco, del resto, lo ha ben evidenziato nel suo documento ‘dare il meglio di sé’. Lo sport è via di santità perché alla base c’è la gioia di competere per raggiungere una meta insieme». Di qui l’invito rivolto dalla struttura olimpica territoriale pentra a tutte le delegazioni federali, alle società e agli sportivi in genere di presenziare all’evento.