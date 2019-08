Al Molise quasi 6 milioni di euro per la riduzione delle liste d’attesa

Al Molise andranno 5,8 milioni di euro per l’abbattimento delle liste d’attesa. Quello dei lunghi tempi d’attesa, a volte biblici, è una vera e propria piaga sociale. Ora potrebbero esserci importanti passi in avanti. Lo ha reso il ministro Grillo dopo l’approvazione della ripartizione in Conferenza-Stato Regioni.

«La Conferenza Stato Regioni – ha comunicato il ministro della Salute Giulia Grillo – ha dato il via libera alla ripartizione dei fondi tra le Regioni per la riduzione delle liste di attesa. Si tratta di 400 milioni di euro che avevamo stanziato nella legge di stabilità dell’anno scorso e nel decreto fiscale.