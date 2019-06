Al molisano Simone Gentile il 3° Premio dell’Inventor Show

REDAZIONE

E’ andato a Montenero di Bisaccia il terzo premio del 29° Inventor Show 2019, concorso nazionale di invenzioni svoltosi in questi giorni alla Fiera Campionaria di Padova del Centenario. L’invenzione è l’innovativo simulatore di Formula 1 realizzato da Simone Gentile esperto di informatica. La giuria di giornalisti l’ha premiata per aver saputo riprodurre fedelmente le sollecitazioni di guida a cui è sottoposto un pilota di Formula1, mettendo ad un’impegnativa prova chi si sottopone al test. Il brevetto è un simulatore applicabile in diverse situazioni: dall’intrattenimento all’apprendimento, con evidenti riflessi sulla preparazione alla sicurezza di guida, non solo in situazioni estreme.