Al mercato di Campagma Amica arrivano gli agrumi “made in Molise”

CAMPOBASSO. Chi lo dice che gli agrumi arrivano solo dal profondo sud dell’Italia o da altre aree calde del Mediterraneo? All’agrimercato di Campagna Amica, in via Insorti d’Ungheria a Campobasso, da giovedì 10 sarà possibile acquistare ottimi agrumi prodotti in Molise. Questi, coltivati dall’azienda biologica “Agrinova” di Petacciato, costituiscono un valore aggiunto per il mercato di Campagna Amica ed un’opportunità per il consumatore di acquistare frutti biologici freschissimi.

La prima varietà ad arrivare sui banchi del mercato sarà il miyagawa cui seguiranno, nelle prossime settimane, non appena arriveranno a maturazione, anche: arance, limoni, clementine e pomeli oltre ad altre varietà di agrumi ricchi di vitamina C, barriera naturale contro i mali di stagione. Per salutare l’arrivo degli agrumi, l’area food dell’Agrimercato ha previsto nel menù di domani anche pietanze loro dedicate fra cui: scaloppine agli agrumi e insalata di finocchi, peperoni agrodolci e agrumi.