Al lavoro per la pace, sindacati ad Assisi per celebrare il Primo maggio

Il segretario della Cisl, Notaro: noi siamo con l’Ucraina e la sua gente e contro chi crede di mettere in discussione i principi di democrazia e libertà

Cgil, Cisl e Uil celebreranno la Festa del Lavoro ad Assisi, scelta quale città simbolo della pace e per ricordare i valori del lavoro e della crescita.

L’evento si svolgerà in piazza San Francesco dove si alterneranno vari interventi tra lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati a cui si alterneranno i comizio dei tre segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra, PierPaolo Bombardieri.

Una nutrita delegazione, guidata dal Segretario generale, Giovanni Notaro, composta da dirigenti, delegati, lavoratori, pensionati delle Federazioni e delle Strutture territoriali della Cisl AbruzzoMolise sarà ad Assisi per partecipare alla festa dei lavorati.

“Lo slogan della manifestazione nazionale è ‘Al lavoro per la pace’. Dalla piazza di Assisi dovrà partire un messaggio importante: stop alla guerra in Ucraina e a un’invasione russa ingiusta, una guerra che sta spargendo solo sangue tra innocenti, uomini, donne e bambini, distruggendo un Paese, basta a tutte le guerre che insanguinano il mondo. Il lavoro crea mentre la guerra è solo distruzione. Per questo dobbiamo lavorare per costruire la pace, una pace da costruire con atti concreti per avere diritti e per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone. Noi siamo con l’Ucraina e la sua gente e contro chi crede di mettere in discussione i principi di democrazia e libertà” dichiara Notaro.

“Abbiamo attivato una campagna di raccolta fondi, tra i lavoratori, le imprese e i cittadini a sostegno del popolo ucraino. Sono stati sottoscritti a livello nazionale accordi di solidarietà con Cgil, Uil, le Associazioni Datoriali e Confindustria costituendo degli appositi fondi dove potranno far confluire i loro contributi volontari” spiega il segretario.

“Anche la Cisl Abruzzo-Molise sarà nella città di San Francesco per dire no alla guerra, affinché si possa costruire un mondo che pone al centro il tema della pace e del lavoro. La crisi economica e pandemica è aggravata dal conflitto mondiale e il sindacato ha il dovere di dare risposte alle lavoratrici, ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani, alle famiglie abruzzesi e molisane partendo dalla contrattazione e puntando alla responsabilità e alla concretezza dell’azione sindacale. Le preoccupazioni sono tante ma la sfida più importante è quella della crescita dei nostri territori che lega il PNRR ai Fondi di programmazione europea. La politica deve assumere decisioni importanti per il bene comune dell’Abruzzo e del Molise. Porteremo in piazza le nostre proposte – continua Notaro – nei confronti del governo nazionale e quelle proposte presentate ai governi regionali di Abruzzo e Molise per ridare slancio alla crescita economica ed occupazionale dei nostri territori”.

A Roma, come ogni anno, è stato organizzato lo storico concertone del 1°maggio. L’evento che attira tantissimi giovani in Piazza San Giovanni, vedrà la partecipazione di numerosi artisti e cantanti famosi.

Anche in Abruzzo e in Molise si svolgeranno manifestazioni e iniziative sindacali, culturali e musicali.

ad Agnone si svolgerà una manifestazione dal titolo “Il lavoro nelle aree interne. Diritto al Lavoro e Nuove Prospettive”.

A Pescara verrà riproposta l’iniziativa “il lavoratore ideale”, curata da Cgil-Cisl-Uil e Ugl, insieme con l’Assessorato Provinciale al Lavoro. Saranno consegnati, nella Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, riconoscimenti ai lavoratori che si sono distinti per capacità ed impegno sul lavoro e per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso i problemi sociali.

A Celano Cgil-Cisl-Uil hanno organizzato un presidio per ricordare i due braccianti agricoli che persero la vita durante una manifestazione organizzata per rivendicare il diritto al lavoro. A Chieti è stato organizzato il concertone per la Festa del 1°maggio.In provincia di Teramo è prevista un’iniziativa unitaria, a Giulianova, dove è tradizione festeggiare il primo maggio; è previsto un corteo di cittadini e lavoratori e in Piazza della Libertà oltre alle testimonianze del mondo del lavoro di delegati, disoccupati studenti e pensionati ci saranno anche lavoratrice ucraine.