Al grido di “Scendi… Scendi!!” la Befana arriva a Campobasso

Al suo “atterraggio” in piazza Municipio è stata letteralmente circondata dai tantissimi bambini che l’hanno attesa per tutta la mattinata. Il tradizionale appuntamento, dopo la pausa degli ultimi due anni causata dal Covid, torna ad animare la mattina dell’Epifania a Campobasso, grazie alla collaborazione tra Comune di Campobasso e gli uomini del Comando di Campobasso dei Vigili del Fuoco. Si tratta indubbiamente di una delle manifestazioni più amate non solo dai bambini ma anche dagli adulti. La Befana ha “volato” dal Municipio fino a planare sulla piazza regalando caramelle ai bambini e rendendosi disponibile a scattare foto e regalare sorrisi.

L’evento è inserito negli appuntamenti del cartellone natalizio organizzato dal Comune di Campobasso e vede in piazza anche i volontari del Comitato Provinciale di Campobasso della Croce Rossa Italiana, come “aiutanti” della tanto attesa Befana.

