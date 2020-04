Al fronte ci sono anche i professionisti della salute molisani

Al “fronte” non ci sono solo medici e infermieri. Media e istituzioni stanno trascurando i professionisti della salute che rischiano anch’essi ogni giorno la loro incolumità. Gasperino Bax, presidente dell’Ordine dei TSRM PSTRP di Campobasso-Isernia, vuole portare all’attenzione il fondamentale lavoro quotidiano effettuato da assistenti sanitari, fisioterapisti, tecnici perfusionisti, di laboratorio, di radiologia, della prevenzione, educatori professionali e molti altri, che da settimane sono in prima linea insieme a medici e infermieri, sottoposti allo stesso stress ed esposti allo stesso rischio. Si parla sempre, a ragione, di medici e infermieri, ma tacere sulle altre decine di migliaia di operatori sanitari impegnati in prima linea è una grave dimenticanza, poiché non si tiene conto dello stato d’animo di tutti loro impegnati ogni giorno a rischio anche della propria vita, che quando leggono il giornale o entrano nei social si sentono sconosciuti o dimenticati. I lavoratori sanitari operativi, esposti, contagiati, ammalati e morti non sono solo medici e infermieri. Per tale motivo è scaturita la necessità di realizzare un video informativo per mettere al corrente e per ricordare all’opinione pubblica che i professionisti citati fanno parte di categorie lavorative da non dimenticare in un momento di straordinaria emergenza come quello che stiamo vivendo.