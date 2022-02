“Al fianco dei cittadini nelle emergenze”, premiati i volontari del Sae112

Il riconoscimento come associazione di Protezione civile conferito dal Presidente del consiglio regionale Salvatore Micone. Matteo Gentile: “Ci sono persone che sentono innato il bisogno di fare del bene ma ci vuole formazione”

Il futuro vedrà a breve l’arrivo di una ambulanza per fronteggiare anche le emergenze sanitarie. Il presente e il recente passato, invece, li hanno visti protagonisti nella lotta contro gli incendi che hanno devastato il Basso Molise e nel soccorso alle popolazioni colpite dai terremoti per fortuna avvenuti fuori regione.

E adesso per i volontari del Sae112 è arrivato il tanto meritato riconoscimento da parte della Presidenza della Regione Molise per l’impegno che da anni portano avanti per fronteggiare le emergenze che hanno riguardato il Molise ma non solo.

Il riconoscimento è stato dato proprio all’interno della sede del Sae112 dal presidente Salvatore Micone. “Tempo fa ho fatto il giro di tutte le realtà associative presenti in Molise e ho deciso che andava dato un riconoscimento – ha affermato Micone – ed eccomi qui a premiare chi si sta spendendo in maniera così egregia”.

“Proprio oggi stavamo parlando con i volontari che questo è un riconoscimento a chi ci mette il cuore e l’anima nel suo lavoro – ha affermato il presidente Matteo Gentile – ci sono persone che sentono innato il bisogno di fare del bene – ha proseguito Gentile – e sono le persone che si trovano all’interno del Sae112”.

Un impegno, quello nella protezione civile, che non può più essere demandato al caso o alla fortuna. “Ecco perché nel Sae continuiamo a formarci tutti i giorni per migliorare i servizi che offriamo – c’è tanta formazione e tanta condivisione di esperienze per dare sempre il meglio ai cittadini”.