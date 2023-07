Al Festival Janigro le grandi “promesse” dell’Accademia Stauffer stasera in concerto a Faifoli

Nuova collaborazione di assoluto prestigio per il Festival Janigro, rassegna di musica da camera in corso fino al 10 luglio in Molise. Si tratta della partnership con la celebre Accademia Stauffer Center for Strings di Cremona, tra le più importanti al mondo per gli strumenti ad arco.

Questa sera, sabato 8 luglio, alle 18.30 quattro giovani promesse della musica classica italiana, selezionati dai Maestri Salvatore Accardo e Bruno Giuranna, loro docenti presso la ‘Stauffer’, si esibiranno nel programma del Festival, nella chiesa di Santa Maria di Faifoli, Montagano.

Sono le violiniste Ginevra Tavani e Giada Visentin e i violisti Nikolas Altieri e Matilde Simionato. Con Oliver Herbert, grande talento mondiale del violoncello, apprezzato alcune sere fa con i Solisti di Zagabria ad Altilia, saranno protagonisti dell’atteso workshop dl musica da camera.

Altro grande appuntamento di un Festival che sta riscuotendo successo di pubblico e di critica e che domani vivrà un nuovo connubio di interesse: il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Molise con gli allievi selezionati nell’ambito della Masterclass a cura del Duo Janigro. Appuntamento domani alle 18.30 al Teatro ‘Savoia’ di Campobasso.