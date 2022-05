Al Coriolis la Cerimonia delle Candele della sezione campobassana della Fidapa – B.P.W.

Si è svolta lo scorso venerdì 6 maggio, presso il Ristorante Coriolis di Ripalimosani, la Cerimonia delle Candele della sezione campobassana della Fidapa – B.P.W. Italy presieduta da Elena Terebini, rito tradizionale che rappresenta l’abbraccio ideale delle donne presenti in oltre 100 Paesi nel mondo e che si è svolta alla presenza della Segretaria Nazionale della Fidapa – B.P.W. Italy, originaria di Termoli, Anna Elvira Musacchio, che ha ricordato l’orgoglio dell’appartenenza delle donne iscritte alla Fidapa chiamate a denunciare il divario di genere che ancora espone la donna nella società, nell’economia, e nei conflitti come quello in Afghanistan e in Ucraina.

Donne che, come ha ricordato nella sua relazione, la presidente nazionale Fiammetta Perrone, sono chiamate a promuovere la difesa dei diritti umani, a contrastare la globalizzazione dell’indifferenza e ad esercitare la “sorellanza”, quel legame che supera qualsiasi differenza di nazione, di lingua e cultura o fede religiosa, per far germinare la cultura dell’ascolto, del dialogo e dell’apertura agli altri. Il Vice Prefetto Aggiunto, Agnese Scala, presente all’evento, ha, inoltre, ricordato l’attenzione e la presenza attiva delle istituzioni a supporto delle iniziative di associazioni come la Fidapa che, come ha aggiunto la presidente Elena Terebini, rappresenta un’organizzazione chiamata a comunicare valori, come quelli dell’aggregazione, dell’accoglienza e della valorizzazione delle qualità morali e delle istanze culturali e sociali della donna.