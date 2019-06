Al consiglio comunale conferite le deleghe agli assessori

Al consiglio comunale sono state conferite le deleghe agli assessori. Iniziamo dal Vicesindaco Sandra Stinziani, con le deleghe: Comunicazioni Istituzionali e Rapporti con Enti esterni; Pari opportunità; Attività Socio sanitarie; Politiche Assistenziali e Sociali; Agricoltura; Turismo e Politiche del Territorio; Contenzioso.

L’assessore Felice Nazario, con le seguenti deleghe: Centro storico; Personale; Ambiente; Attività produttive e Commercio. L’assessore Scarano Lorena con le seguenti deleghe: Politiche Culturali e dell’Istruzione; Decoro Urbano; Attività Sportive e del Tempo libero; Trasporti.

L’assessore Angelo Lomastro con la delega ai Lavori Pubblici e Programmazione. Inoltre, il consiglio comunale ha indicato anche i due consiglieri che faranno parte dell’Unione dei Comuni del Medio Sannio: per la maggioranza, Angelo Vasile, mentre per la minoranza Raffaele Stinziani. Inoltre, l’assise civica è stata chiamata a votare per la variazione del Bilancio di previsione 2019/2021, ratifica della delibera di Giunta comunale n. 81 del 10 giugno 2019 e per la variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Tornando agli assessori e agli esiti elettorali, ricordiamo che il candidato più eletto in assoluto è stata Sandra Stinziani con 174 preferenze nella lista vincitrice “Trivento riparte”, a seguire Diego Scarano con 169 preferenze, della lista “Futuro Trivento. Poi ancora, Angelo Lomastro della lista “Trivento Riparte” con 149 preferenze, a pari voti con Francesca Civico della lista “Trivento Futuro”, poi ancora Raffaele Stinziani della lista “Trivento nel cuore” con 125 preferenze, Nazario Felice, 117 preferenze con la lista “Trivento Riparte”, della stessa lista Angelo Vasile con 111 preferenze. Chiudiamo con la classifica sopra i cento voti, Serricchio Cristian 105 preferenze e Mariantonietta Torrisi 104, entrambi della lista “Futuro Trivento”.