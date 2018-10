Al Comune di Isernia tirocini professionali gratuiti

ISERNIA

Politiche pubbliche, al via i tirocini professionali. Il Comune di Isernia ha pubblicato un avviso per la creazione di

una short list per individuare soggetti che siano in grado di affiancare il personale interno. I tirocinanti svolgeranno le seguenti mansioni: programmazione, ricerca sociale, marketing sociale, gestione ed assistenza tecnica e management all’attuazione di programmi/progetti europei, gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti attuati con fondi comunitari, nazionali e regionali, traduzione simultanea e interpretariato per le lingue straniere -inglese in particolare-, elaborazione politiche di sviluppo.

L’iscrizione alla short list avviene gratuitamente su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti nell’avviso. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi. L’attivazione dei tirocini potrà avvenire, previa verifica della disponibilità del soggetto e delle esigenze di servizio. I tirocinanti opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza, con l’osservanza ed il rispetto delle esigenze manifestate dall’ente. Per lo svolgimento dell’attività di tirocinio non sarà corrisposto alcun compenso, né rimborso spese.

Per maggiori informazioni visitare il sito internet del Comune di Isernia. La short list, che non pone in essere nessuna concorsuale, sarà valida fini al 31 dicembre 2020 salvo proroghe.