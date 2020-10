Al Comprensivo L. Montini di Campobasso il Certificato di Qualità Nazionale Etwinning

Kindness will save the world!

L’Unità Nazionale eTwinning Italia, in data nove ottobre 2020, ha conferito all’ICS Leopoldo Montini, nella persona dell’insegnate Lorella D’Andrea, docente della classe VC (as. 2019-20) il Quality Label (Certificato di Qualità Nazionale) per il progetto “Kindness will save the world!”

L’ eTwinning, nata nel 2005 per volontà della Commissione Europea, è la più grande community europea di insegnanti (800.000 di cui circa 80.000 in Italia) impegnati in progetti collaborativi tra scuole.

Attraverso una piattaforma informatica i docenti si incontrano virtualmente, conoscendosi e collaborando in modo semplice, veloce e sicuro, grazie alle potenzialità del web. Il tutto avviene in un contesto multiculturale di livello internazionale, che favorisce un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione con la conseguente creazione di un sentimento di cittadinanza europea.

I progetti nati in tale contesto si inseriscono all’interno di un curriculum educativo e formativo che, oltre a promuovere la massima espressione delle potenzialità degli allievi, si apre -come già osservato- alla dimensione europea ed internazionale della scuola. In particolare vengono favoriti gemellaggi elettronici tra istituti di diverse nazioni d’Europa che, lavorando insieme su obiettivi comuni, beneficiano di una importante esperienza formativa: utilizzo concreto della lingua inglese, miglioramento delle abilità digitali, possibilità di incontro (anche se solo on-line) con coetanei e loro insegnanti.

Per il biennio (2018-2020) gli alunni delle classi II, III, IV e una classe V della Scuola Primaria dell’ICS Montini (che vanta una lunga tradizione di progetti eTwinning, più volte premiati) sono stati coinvolti nel progetto “Kindness will save the World!” (La gentilezza salverà il mondo!) in collaborazione con scuole di diversi paesi europei (Spagna, Grecia, Portogallo e Lituania). Lo scopo è stato quello di incoraggiare ovunque BUONE PRATICHE DELLA GENTILEZZA, ovvero sostenere e rinforzare la consapevolezza che essere tolleranti, amichevoli, rispettosi e gentili nei confronti di persone ed animali, nonché dell’ambiente, è fondamentale per diventare futuri cittadini che agiscono in maniera responsabile, nell’interesse comune, in una società realmente inclusiva, che contrasti episodi di bullismo e pratiche discriminatorie.

Il percorso progettuale di “Kindness will save the world!” finalizzato a “far riflettere gli alunni sul valore universale della gentilezza e di farli ispirare a questa, acquisendo atteggiamenti rispettosi, positivi e duraturi, con ogni essere vivente e con l’ambiente” è stato oltremodo apprezzato dall’’Unità eTwinning. Valutate positivamente anche “le strategie utilizzate in classe (circle time, lavoro di gruppo e il dibattito) per promuovere la collaborazione e il confronto, in maniera inclusiva e multidisciplinare, la molteplicità dei materiali e i prodotti caricati sul Twinspace e l’utilizzo di molteplici strumenti tecnologici e applicazioni”.

La naturale soddisfazione dei giovani etwinners “montiniani”, arricchiti nel loro percorso formativo, da questa ulteriore esperienza europea, acquista un valore ancor più considerevole se si riflette in che inedito ed imprevisto contesto sia maturato il loro successo. Le limitazioni umane e le ricadute sociali del lockdown italiano hanno inconfutabilmente dimostrato come solo le buone pratiche della gentilezza potranno salvare il mondo.

Paolo Giordano