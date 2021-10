Al collaudo il ‘grande fratello’ su Termoli: in città gli occhi di 70 telecamere

70 telecamere, 68 funzionanti e 13 che dovranno ancora fisicamente essere installate. Sono questi i numeri degli impianti di videosorveglianza installati presso il Comando della Polizia Municipale di Termoli e rientranti nel ‘Patto per la sicurezza’ avviato dalla regione Molise. A queste si aggiungono le 26 telecamere già esistenti installate dal comune di Termoli. Un grande fratello su Termoli volto a favorire la prevenzione dei fenomeni di criminalità, disagio e marginalità. Questa mattina, mercoledì 27 settembre, presso il comando della Polizia Municipale si è svolto il primo collaudo tecnico in base al quale, i tecnici regionale, decideranno se effettuare la consegna in test. Una sorta di grande prova generale con la verifica degli impianti installati.

Le immagini Indietro 1 di 4 Avanti