Al Circolo Sannitico la mostra di pittura etnica “Ofrenda, ogni Essere è un Altare”

Curata dall’artista Lorena Veliz Flores, sarà inaugurata venerdì 21 aprile

Sarà inaugurata alle ore 18.00 di venerdì 21 aprile, presso il Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra di pittura etnica “Ofrenda, ogni Essere è un Altare”, dell’artista Lorena Veliz Flores, affermata pittrice cilena, muralista ed educatrice che vive e lavora in “Guzmania”, a nord di Santiago del Cile, in questi giorni di passaggio in Molise nell’ambito di un tour che la vedrà protagonista di diverse iniziative tra laboratori, esposizioni e realizzazioni di murales.

La mostra, promossa dal Comune di Campobasso, resterà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, dalle ore 10.00 alle 20.00, anche nei giorni di sabato e domenica 22 e 23 aprile.

“Ofrenda” è una rassegna di grandi dipinti su tela, un racconto visivo, ispirato a persone e paesaggi reali o immaginari, rappresentanti le pratiche e le tradizioni della spiritualità ancestrale di cui l’artista si dichiara custode.

Lorena Véliz Flores ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel suo paese ed ha partecipato a biennali e mostre d’arte nazionali ed internazionali in Argentina, India, Tailandia, Danimarca, con opere ospitate da collezioni pubbliche e private in Cile, Stati Uniti e Messico.

Apprezzata per il suo lavoro pittorico e murale, ma anche per la sua incessante opera di diffusione culturale e di educazione della comunità attraverso la promozione sociale, l’arte, la cultura e il recupero del patrimonio, lega il suo immaginario plastico alla sua pratica devozionale in cerca della connessione universale con la Madre Terra.

Ad arricchire ulteriormente l’evento, nella serata di sabato 22, alle 18.30, si svolgerà il concerto letterario per arpa e voce “Sulle tracce della Bellezza” a cura di Laura Vinciguerra.