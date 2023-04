Al Circolo Sannitico il Concerto Letterario “Sulle tracce della Bellezza” di Laura Vinciguerra

Attraverso la voce e le note dell’arpa di Laura Vinciguerra, il Comune di Campobasso presenta il Concerto Letterario “Sulle tracce della Bellezza”.

Il concerto, con ingresso libero, è in programma sabato 22 aprile alle ore 18.30 presso i locali del Circolo Sannitico in Villa Flora dove sarà contestualmente visitabile anche la mostra d’arte etnica “Ofrenda, ogni essere è un altare” dell’artista cilena Lorena Véliz Flores.

Musica, parola e canto per condurci a riflettere sul legame indissolubile tra uomo e Natura, sulle tracce di quella sacra e fragile Bellezza la cui preziosità va protetta e rispettata, a partire dalle nostre condotte individuali.

Artista versatile, musicista e scrittrice, Laura Vinciguerra nasce come arpista per poi aprirsi ad una multidisciplinarietà in ambito musico-teatrale.

Si è più volte esibita in contesti prestigiosi sia come solista che come componente di noti ensembles cameristici ed orchestre sinfoniche, nonché in ambito jazzistico in numerose manifestazioni.

Durante la serata saranno eseguite musiche di H. Hasselmans, F. Godefroid, C. Salzedo, L. Einaudi, P. Misraki, A. Menken, G. Williams, K. Robertson, D. H. Conant, con poesie e testi di R. W. Emerson, H.D. Thoreau, G. Carducci, A.A. Achmàtova, J. Saramago, F. Pessoa, L. Vinciguerra, E. Dickinson, C. Bodelaire.