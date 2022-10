Al Circolo Sannitico di Campobasso la presentazione del romanzo storico “Tra il cielo e il mare” di Giuseppe Zio

Si svolgerà sabato 8 ottobre, alle ore 17.00, presso il Circolo Sannitico di Campobasso l’evento di presentazione del romanzo storico “Tra il cielo e il mare” di Giuseppe Zio (Edizione Tralerighe Libri), promosso dal Centro Studi Molisano e patrocinato dal Comune di Campobasso.

L’incontro, che rientra nel cartellone degli eventi di Ottobre in Città, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, vedrà la partecipazione dell’autore Giuseppe Zio; dell’avvocato Giuseppe Reale, Presidente del Centro Studi Molisano; di Pasquale Di Bello, giornalista redattore di Tele Molise; di Davide Marroni del Centro Studi Molisano e della scrittrice Simonetta Tassinari.

Il borgo di San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, fa da filo conduttore alle avventure e alla vita di Michelangelo Saraceno che il testo di Giuseppe Zio racconta. L’opera, vincitrice della sezione “Romanzo Inedito” del Premio Letterario il Borgo Italiano 2021 edizione Borgo di Lanzo Torinese, trasporta il lettore alla fine del ‘600, tra cielo e mare, in una continua esplorazione di luoghi e costumi che fanno rivivere, con il massimo dettaglio e ricostruzione, le cronache dell’epoca.