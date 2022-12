Al cimitero un albero di Natale per i piccoli angeli che non ci sono più

Un pensiero speciale realizzato da Giovanni Curci per tutti i bambini che sono saliti in cielo troppo presto, prima di poter regalare un sorriso a mamma o papà

Tutti lo conoscono come Giannino. Lui è Giovanni Curci, 87 anni, campobassano nel sangue e nell’animo, ex dipendente del Comune del capoluogo. Un grande lavoro lavoratore, papà di 4 figli. Un nonno, il ‘nonno dei bambini’ che sono saliti in cielo troppo presto. Prima di avere la possibilità di regalare un sorriso a mamma o papà, pronunciare la prima parolina.

Lì, in quella che è la loro ‘casa’, meta dell’ultimo viaggio, nonno Giovanni ha realizzato un angolo speciale. Nel cimitero di Campobasso anche quest’anno ha addobbato l’albero di Natale, esattamente dove riposano i piccoli angeli, nella parte vecchia del camposanto.

Un gesto che gli fa onore, che può nascere solo in un cuore gentile, non in balìa della frenesia, ma capace di regalare un sorriso anche a chi l’albero di Natale non può addobbarlo insieme ai genitori.

Foto: Michele D’Alessandro