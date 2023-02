Al centro scout di accoglienza ‘Stella Vitae’ di Guardiaregia il ‘Campo nazionale Agesci’

Sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023 si svolgerà per la prima volta nel Molise un evento di formazione per educatori dello scoutismo cattolico che prevede la partecipazione di 50 capi scout dell’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani).

Una straordinaria esperienza educativa che permetterà ai partecipanti provenienti dalla Sicilia, dal Veneto, dalla Campania, dal Friuli Venezia Giulia e dal Molise di approfondire le tecniche metodologiche per aiutare i bambini, i ragazzi e i giovani nelle diverse tappe della loro crescita a migliorare il loro rapporto con la natura, con il Creato e con gli altri.

Una occasione unica per la nostra regione Molise per far conoscere il nostro territorio ed in particolare il centro scout di accoglienza Stella Vitae in agro di Guardiaregia luogo bellissimo e significativo che da oltre 40 anni favorisce tutte le proposte educative di vita all’ aperto, di contemplazione del creato, del rispetto reciproco, della custodia dei doni di dio, di percorsi spirituali e di promozione della fede cristiana.

Dalle 10 di oggi, sabato 25 febbraio, fino alle 13.00 di domani domenica 26 febbraio 50 capi educatori provenienti da diverse regioni d’Italia si confronteranno su tematiche educative del metodo scout cattolico.