«Al centro il cittadino per far tornare Termoli a crescere», l’obiettivo di Roberti

REDAZIONE TERMOLI

Dalla sua ha l’aver ricucito lo strappo che inizialmente si era verificato nel centrodestra tanto da arrivare a ottenere l’appoggio al 90esimo anche di Remo Di Giandomenico che ha deciso di “rinunciare” alla corsa da primo cittadino per appoggiarlo nel corso di tutta la campagna elettorale. Sei liste, quattro di partito e due civiche. Queste le compagini che hanno deciso di scendere in campo accanto a Francesco Roberti. Una vita in Forza Italia, Roberti lo si potrebbe definire un moderato «d’altronde è la stessa età che lo impone», con una idea ben precisa: «quella di fare tornare Termoli al meglio e non una cattedrale senza fedeli come lo è adesso. Bisogna tornare a fare crescere quel senso di comunità che adesso non c’è se si tiene in considerazione l’aspetto sociale». Sotto la lente, quindi, «le tante famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese e le nuove generazioni da fare crescere per fare sì che possano restare in città e non espatriare». Di qui il programma elettorale «che tiene conto di una serie di assi fondamentali che vogliamo mettere in campo e che svilupperemo nel corso della campagna elettorale. Tra questi sicuramente ci sono il decoro urbano e quindi cercare di dare a Termoli un decoro sostenibile perché abbiamo una grossa confusione con strade chiuse senza alcuna logica». Di qui anche la necessità di coinvolgere i cittadini gli stessi a cui bisogna tendere una mano per risollevarli dalle difficoltà economiche «perché non possiamo pensare che nel 2020 vadano a dormire in stazione. Questo non favorisce neanche il turismo e quindi queste cose vanno a braccetto tra di loro». E ancora l’attenzione al nucleo industriale che deve «tornare ad essere volano di sviluppo per tutto il comparto industriale ed è per questo che chiederò al presidente Toma di puntare sul rilancio del nucleo. Non dobbiamo fare promesse elettorali che alla fine diventano solo dei libri di sogni, ma dobbiamo lavorare affinché il cittadino si senta partecipe e non abbandonato all’indomani della campagna elettorale e soprattutto mettere il cittadino in una condizione di serenità affinché Termoli possa tornare a crescere».