Al cardiologo molisano Daniela Pedicino un prestigioso premio internazionale

CAMPOBASSO

È molisana, è nata trentacinque anni fa a Campobasso, dove ha vissuto fino al conseguimento della Maturità scientifica e dove fa ritorno periodicamente appena gli impegni professionali romani glielo consentono.

Daniela Pedicino, medico cardiologo della Fondazione Policlinico Universitario “A.Gemelli”, è stata insignita del prestigioso premio William W. Parmley Young Author Achievement Award, nel corso dell’ultima edizione del Congresso internazionale dell’American College of Cardiology, che ha avuto luogo dal 18 a 20 marzo scorsi a New Orleans.

Il premio, di risonanza internazionale, viene conferito ogni anno a due giovani autori che si siano distinti per il valore e l’importanza della propria produzione scientifica.

La giovane dottoressa è volata alla volta della Louisiana per presenziare alla cerimonia di premiazione e ritirare l’ambito riconoscimento. Con lei anche il padre Carlo, stimato e conosciutissimo medico che opera da anni all’interno della Casa di Cura “Villa Maria” di Campobasso.

La dottoressa Pedicino è autrice di “Alteration of hyaluronan metabolism in acute coronary sindromes: implication for plaque erosion”, lavoro scientifico pubblicato nel settembre 2018 sulla rivista scientifica Journal of the American College of Cardiology (JACC). La ricerca è stata realizzata nell’ambito di progetti di ricerca no profit di tipo traslazionale della Fondazione, ad opera del gruppo facente capo alla professoressa Giovanna Liuzzo e al professor Filippo Crea.

Più nel dettaglio, nello studio sono stati esplorati nuovi target cellulari e molecolari legati al metabolismo dell’acido ialuronico, come l’enzima HYAL2, al fine di differenziare i vari sottotipi di placca aterosclerotica nei pazienti con infarto del miocardio, attraverso diagnosi sempre meno invasive e con possibilità di creazione di trattamenti farmacologici mirati.