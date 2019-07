Al Cardarelli sospesa l’attività operatoria di Neurochirurgia in emergenza. Si dovrà raggiungere Teramo

REDAZIONE

L’ennesima mannaia si abbatte sulla sanità pubblica molisana. Con una lettera indirizzata al direttore dell’asl di Teramo, il campobassano dott. Roberto Fagnano e per conoscenza ai commissari ad acta è stata comunicata la sospensione dell’attività di neurochirurgia d’urgenza presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso. «Si comunica che l’attività operatoria di neurochirurgia in emergenza non possono essere piú assicurate presso l’Ospedale Cardarello di Campobasso e pertanto é prevedibile che i Pronto Soccorso dei plessi ospedalieri dell’Asrem possano indirizzare eventuali emergenze neurochirurgiche verso l’ospedale di Teramo dove é presente l’Unitá Operativa di Neurochirurgia».